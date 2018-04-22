Беременный снеговик или экстравагантная леди? Поклонники Яны Рудковской не оценили ее кутюрный наряд на юбилее Tatler

«Вчера был прекрасный веселый вечер) Спасибо Tatler за наш вчерашний семейный бенефис) За 10 лет журнал снял огромное количество прекрасных героев, которые вчера ждали своего звездного часа на экране, однако же 70 процентов контента снятого Константином Богомоловым и моим креативным другом — Александром Гудковым было все таки посвящено моим завтракам!) И это не блат, товарищи)! Вот что значит 3 года бить в одну точку в Инстаграме с хештегом #рубрикамоизавтраки ) Спасибо Ксении Соловьевой за позитив и такое внимание к нашим скоромным персонам), "сосиски от диор" и "сусальные яички" — это были безусловно хиты вечера от Михаила Друяна) В отличие от других героев, я смогла увидеть себя не только во второй половине восемнадцатого года, но даже всю нашу семью в будущем! Я прекрасно там выглядела, а Гном Гномыч — был с фигурой Аполлона..., и все это благодаря моим скромным утренним трапезам)) Мое сногсшибательное кутюрный ансамбль от Ashi Studio пришлось как раз к поводу, поскольку в другом наряде я не чувствовала бы себя главной героиней этого знакового вечера», — написала Яна в блоге, сопроводив пост загадочным хештегом #ктознаеттотпоймет.

Под фотографией тут же стали появляться комментарии. Увы, не все пользователи Сети смогли по достоинству оценить геометрию высокой моды.

«Ого, как по-королевски», «Самая стильная», «Платье действительно Сногшибательное», «Умопомрачительное платье! Инопланетянка», «Фантастический образ! Все совпало», «Вы из королевских особ в прошлой жизни! Вам очень подходят подобные наряды», «Какие шикарнейшие ноги!», «Снежная Королева! Оригинально и очень красиво», «Очень стильно, не для всех умов, Яна Вы цветете все ярче», — восхищены одни.

«Ян, платье не айс! И ты в нем не ловкая, скованная... вообщем отстой», «Как баба на самоваре», «Что за "платье-дом"?», «Наряд а-ля "я запуталась в партьерах". Яна, верни шторы на место», «Фотограф на полу лежит, чтобы ноги длиннее казались», «Моя дочь подумала, что это одеяло», «Это платье для беременных?))))», «Снеговик», «Беременный снеговик», «Красоту Вашу не смогло испортить даже это дурацкое платье. Диор лучше подчеркивает Вашу индивидуальность», «Вот вроде и могло быть красиво, но не было. особенно эта юбка у платья, похожая на купол, делающая из небольшой Яны какую-то несуразную беременную антилопу», «Ансамбль прекрасный, но он для очень молоденькой девушки! Платье совсем короткое, поэтому хочется увидеть в нем "юную богиню"», — критикуют другие.

К слову, на девушке модельной внешности это платье выглядит так: