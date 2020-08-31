Беременная Подольская показала стильный образ с рубашкой бойфренда
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Напоминаем, что Наталья ждет второго ребенка от Владимира Преснякова. Звезда рассекретила беременность 14 августа со словами «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», и по сей день принимает поздравления и теплые пожелания от фолловеров и звездных коллег.
На одной из последних публикаций в Instagram артистка позирует в стильном образе, построенном на основе белоснежной рубашки свободного силуэта, будто позаимствованной у бойфренда. Дополнили образ резиновые сланцы небесно-голубого цвета с узнаваемым логотипом Chanel, плетеная шляпка с контрастной черной лентой и солнцезащитные очки с цепями — тренд этого лета. «Ты самая красивая сейчас! Как же тебе идет!» — восхитилась Анжелика Ревва. Не жалели комплиментов и подписчики: «Вы такая классная, нежная и обаятельная!», «Просто красотка!» — пишут в комментариях.
Среди других знаменитостей, которые рассказали о своей беременности этим летом, оказались Джиджи Хадид, Натали Портман, супруга Леонида Бараца Анна Моисеева и другие. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
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