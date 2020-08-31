Беременная Подольская показала стильный образ с рубашкой бойфренда

Среди других знаменитостей, которые рассказали о своей беременности этим летом, оказались Джиджи Хадид, Натали Портман, супруга Леонида Бараца Анна Моисеева и другие. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!