Беременная Наталья Подольская с 5-летним сыном посетила открытие необычного музея
Фото: Пресс-служба
Одной из первых гостей музея стала Наталья Подольская с сыном Артемом. Несмотря на беременность, она не испугалась даже «зала ужасов» с персонажами из хорроров, и с огромным удовольствием несколько часов разглядывала музейные экспонаты, пока пятилетний Артемий делал себе светящийся джедайский меч и доспехи Железного человека.
«Нам очень понравилось в Музее Восстания Машин. Впечатлений оказалось намного больше, чем мы ожидали. Мы думали, что быстро посмотрим на роботов разных размеров и сбежим, но в итоге зависли на несколько часов. Дети посетили огромное количество мастер-классов, интересные аттракционы виртуальной реальности, через каждые полчаса показывали интересные шоу - мы еле смогли их вытащить. Очень советую родителям обязательно учитывать при посещении с детьми, что в этом музее много всего интересного и надо запланировать побольше времени на осмотр», — отметила певица.
Фото: Пресс-служба
Гостями открытия также стали Анастасия Гребенкина, Наталья Лесниковская и другие. «Мы первый раз в этом музее, и нам очень понравилось. Я восхищена экспонатами, потому что это действительно уникальная ручная работа. Больше всего мне понравился огромный бизон — самая сложная работа по исполнению», — поделилась фигуристка.
Фото: Пресс-служба
Музей Восстания Машин — это восемь тематических залов общей площадью более 1500 квадратных метров, в которых дружно соседствуют Автоботы и Десептиконы, лаборатория Тони Старка, супергерои MARVEL и DC, Терминатор, мифические животные, аниматронные роботы, персонажи фильмов ужасов, различные мотобайки и даже культовые транспортные средства «Призрачный Гонщик», автомобиль Багги, выполненный по мотивам кинофильма «Безумный Макс».
Фото: Пресс-служба
В основу работ создателей музея заложен принцип Art recycle — искусство превращать обычные предметы, подлежащие утилизации в арт-объекты. Команда Музея Восстания Машин первыми в мире открыли музей, где все экспонаты созданы из переработки автохлама. При создании музея была переработана 1 тысяча тонн автомусора, собрано 50 тонн фактурных запчастей, 1000 метров цепей, 500 коленвалов, 700 автомобильных дисков, 5000 поршней. В музее можно также посетить аттракционы виртуальной реальности, самый большой лазерный лабиринт в России, более 20 различных мастер-классов, школу бутафорского мастерства, сувенирный магазин и увлекательные интерактивные шоу-спектакли.
Фото: пресс-служба
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