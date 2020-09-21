Беременная Наталья Подольская с 5-летним сыном посетила открытие необычного музея

Одной из первых гостей музея стала Наталья Подольская с сыном Артемом. Несмотря на беременность, она не испугалась даже «зала ужасов» с персонажами из хорроров, и с огромным удовольствием несколько часов разглядывала музейные экспонаты, пока пятилетний Артемий делал себе светящийся джедайский меч и доспехи Железного человека.

«Нам очень понравилось в Музее Восстания Машин. Впечатлений оказалось намного больше, чем мы ожидали. Мы думали, что быстро посмотрим на роботов разных размеров и сбежим, но в итоге зависли на несколько часов. Дети посетили огромное количество мастер-классов, интересные аттракционы виртуальной реальности, через каждые полчаса показывали интересные шоу - мы еле смогли их вытащить. Очень советую родителям обязательно учитывать при посещении с детьми, что в этом музее много всего интересного и надо запланировать побольше времени на осмотр», — отметила певица.