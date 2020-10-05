Беременная блогер Кьяра Ферраньи умилила Сеть фото в платье цвета канарейки

Поклонники Кьяры не жалели комплиментов и теплых слов. «Такая красивая!», «Лучшая фотография!», «Вам очень идет этот цвет», «Очень женственно», «С животиком вы стали еще красивее», «Носите этот оттенок как можно чаще» — пишут в комментариях. 2020 год, вопреки всему, стал богатым на радостные события. Недавно звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли объявила о своей беременности, а исполнившая главную роль в сериале «Сплетница» Лейтон мистер тайно стала мамой во второй раз. Подробнее читайте на Passion.ru.