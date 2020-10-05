Беременная блогер Кьяра Ферраньи умилила Сеть фото в платье цвета канарейки
Фото: Instagram @chiaraferragni
Дизайнер ждет ребенка от своего супруга Федерико Леонардо Лючия, известного под рэп-псевдонимом Fedez. Скрывать интересное положение уже трудно, и Кьяра взялась подчеркивать его яркими нарядами. В одной из последних публикаций Ферраньи позирует в легком шифоновом платье канареечно-желтого цвета. Скромный верх, тонкий пояс на талии и низ, декорированный воланом, задают романтическое настроение аутфиту. Дополнен наряд заколкой-бантом черного цвета и целым комплектом акцентных украшений. В главных ролях — брутальные наручные часы, многоярусные браслеты и колье.
Поклонники Кьяры не жалели комплиментов и теплых слов. «Такая красивая!», «Лучшая фотография!», «Вам очень идет этот цвет», «Очень женственно», «С животиком вы стали еще красивее», «Носите этот оттенок как можно чаще» — пишут в комментариях. 2020 год, вопреки всему, стал богатым на радостные события. Недавно звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли объявила о своей беременности, а исполнившая главную роль в сериале «Сплетница» Лейтон мистер тайно стала мамой во второй раз. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @chiaraferragni
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