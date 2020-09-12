Беременность ей к лицу: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли собирает комплименты под новой фотографией

Поклонники отмечают: будущая мама очень похорошела в связи с «интересным положением».

«Какая Вы красивая», «Красоты неземной женщина», «Красотка Мерьем», «Булочка с корицей», «Эти пухлые губки и большие глазки сводят с ума», «Почему такая шикарная», «Восхищаюсь», «Моя султанша», - пишут они в комментариях.

Возможно, все это из-за того, что слегка округлившееся лицо Мерьем сильнее напоминает ее полюбившуюся всем героиню - возлюбленную султана Сулеймана Хюррем?

Напомним, что с бывшим возлюбленным и отцом ее дочери, турецким бизнесменом Джаном Атешем, актриса рассталась вскоре после помолвки. Мужчина оказался не готов брать на себя ответственность за семью. Из-за беременности Мерьем Узерли оставила сериал «Великолепный век» и вскоре родила дочь, души в которй не чает.