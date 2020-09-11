34-летняя звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер тайно родила второго ребенка

О беременности звезды сериала «Сплетница» Лейтон Мистер, сыгравшей Блэр Уолдорф, пресса заговорила в конце января. Актриса прогуливалась по одной из улиц Лос-Анджелеса, где ее застали папарацци - и, заметив сильно округлившиеся формы, сделали несколько кадров.

Наконец на Twitch-шоу The Fun Time Boys Game Night Spectacular муж актрисы, 40-летний Адам Броди, широкую известность которому принесли съемки в фильме «Шазам» - сообщил радостную весть.

«У нас новенький. Да, теперь у меня есть еще один ребенок. Это мальчик, мальчик мечты», - признался он.

По всей видимости и на этот раз новоиспеченные мама и папа слегка затянули с сообщением о рождении ребенка публике. О появлении на свет первой дочери по имени Арло, сейчас ей 5 лет, они также рассказали некоторое время спустя.

Роман Лейтон Мистер и Адама Броди завязался в 2013 году, в 2015-м они сыграли свадьбу.