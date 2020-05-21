Ким Кардашьян примерила ковбойские брюки с разрезом в зоне бикини

За один из последних снимков супруга Канье Уэста подверглась критике в Сети. Кардашьян упрекнули за злоупотребление фотошопом и пластикой — подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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