Ким Кардашьян примерила ковбойские брюки с разрезом в зоне бикини
Фото: Instagram
Кардашьян позирует в монолуке на основе кипенно-белого цвета, который подчеркивает бронзовый загар звезды. На ней — миниатюрное бикини, зарифмованное с грубыми ковбойскими брюками. Любопытная деталь: фасон брюк с разрезом в пикантной зоне фактически не оставил места для фантазии. Завершили образ прозрачные туфли с пряжками, усыпанными кристаллами, и стильные солнцезащитные очки. Ким часто проводит опыты с цветом волос — на фото звезда снова примерила блонд. Ранее модель признавалась, что периодически носит парик.
За один из последних снимков супруга Канье Уэста подверглась критике в Сети. Кардашьян упрекнули за злоупотребление фотошопом и пластикой — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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