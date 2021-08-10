Крисси Тейген примерила самое маленькое (и полностью прозрачное) черное платье

Крисси позирует в ультрасоблазнительном наряде — гибриде боди и платья-футляра. Прилегающий силуэт и сетка, не оставившая места для фантазии, подчеркнули точеную фигуру модели. К дерзкому платью — классический черный блейзер, нарочито небрежно накинутый на плечи, и минималистичные босоножки на ультратонких ремешках и шпильках экстремальной высоты. Финальный штрих — крупные серьги-хупы, без которых не обходится практически ни один образ Тейген.

Горячо любимому многими и самому универсальному цвету — черному — мы уделили особое внимание. О том, как составить сразу три эффектных образа на его основе и не заскучать от монохромности, читайте в материале Passion.ru.