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Крисси Тейген примерила самое маленькое (и полностью прозрачное) черное платье

35-летняя Крисси Тейген похвасталась безупречными формами в самом маленьком и нескромном платье сезона. Популярность сетке дизайнеры пророчили еще в прошлом году, когда в ней щеголяла Ирина Шейк, а в этом модницы единогласно решили не скрывать абсолютно ничего. Аутфит для вечеринки в Майами предлагаем рассмотреть в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Крисси Тейген

Фото: Instagram @chrissyteigen

Крисси позирует в ультрасоблазнительном наряде — гибриде боди и платья-футляра. Прилегающий силуэт и сетка, не оставившая места для фантазии, подчеркнули точеную фигуру модели. К дерзкому платью — классический черный блейзер, нарочито небрежно накинутый на плечи, и минималистичные босоножки на ультратонких ремешках и шпильках экстремальной высоты. Финальный штрих — крупные серьги-хупы, без которых не обходится практически ни один образ Тейген.

Горячо любимому многими и самому универсальному цвету — черному — мы уделили особое внимание. О том, как составить сразу три эффектных образа на его основе и не заскучать от монохромности, читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @chrissyteigen

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