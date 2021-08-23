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Бейонсе в дерзком платье и объятиях мужа стала лицом ювелирного Дома

Бейонсе и Jay-Z стали лицами новой рекламной кампании ювелирного Дома Tiffany & Co, лейтмотив которой — любовь, романтика и крепкие отношения. Пара позировала на фоне полотен американского художника Жана-Мишеля Баския, не скрывая чувств и одаривая друг друга теплыми объятиями. Смотрим, что из этого вышло!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Бейонсе и Jay-Z

Фото: Globallook

Новый ролик и фотосессия — оммаж легендарному фильму «Завтрак у Тиффани». Бейонсе позирует в ультрасоблазнительном платье Givenchy с открытой спиной — современный взгляд на легендарную классику от Юбера де Живанши, в которой героиня Одри Хепбёрн пила утренний кофе с видом на манящие витрины ювелирного магазина.

Бейонсе и Jay-Z

Одно осталось неизменным — культовое колье с желтым бриллиантом. Кстати, именно в нем Леди Гага вышла за «Оскаром» в 2019 году. Его стоимость составляет около 30 миллионов долларов.

Бейонсе и Jay-Z

В последнее время Бейонсе часто радует поклонников присутствием в Instagram и новыми проектами. Среди недавних — обложка глянца и рекламная кампания, приуроченная к выходу коллекции бренда певицы. Фото звездной красотки в микрошортах и ковбойских чапах ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @beyonce

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