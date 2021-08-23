Бейонсе в дерзком платье и объятиях мужа стала лицом ювелирного Дома

Новый ролик и фотосессия — оммаж легендарному фильму «Завтрак у Тиффани». Бейонсе позирует в ультрасоблазнительном платье Givenchy с открытой спиной — современный взгляд на легендарную классику от Юбера де Живанши, в которой героиня Одри Хепбёрн пила утренний кофе с видом на манящие витрины ювелирного магазина.