Бейонсе в дерзком платье и объятиях мужа стала лицом ювелирного Дома
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Новый ролик и фотосессия — оммаж легендарному фильму «Завтрак у Тиффани». Бейонсе позирует в ультрасоблазнительном платье Givenchy с открытой спиной — современный взгляд на легендарную классику от Юбера де Живанши, в которой героиня Одри Хепбёрн пила утренний кофе с видом на манящие витрины ювелирного магазина.
Одно осталось неизменным — культовое колье с желтым бриллиантом. Кстати, именно в нем Леди Гага вышла за «Оскаром» в 2019 году. Его стоимость составляет около 30 миллионов долларов.
В последнее время Бейонсе часто радует поклонников присутствием в Instagram и новыми проектами. Среди недавних — обложка глянца и рекламная кампания, приуроченная к выходу коллекции бренда певицы. Фото звездной красотки в микрошортах и ковбойских чапах ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram @beyonce
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