Аутфит за полмиллиона: Меган Маркл выбрала эффектный наряд для дебюта на королевских скачках

Актрисе Меган Маркл не впервой оказываться в центре внимания из-за нарядов, которые она выбирает для выходов в свет. На этот раз новоиспеченная супруга принца Гарри дебютировала на королевских скачках Royal Ascot в весьма скромном, по ее меркам, наряде.

Закрытое платье Givenchy (824 фунта стерлингов), шляпка Philip Treacy (около 2100 фунтов стерлингов), серьги Birks (1350 фунтов стерлингов), а также черные кожаные туфли и клатч обошлись Меган как минимум в полмиллиона рублей, сообщают британские СМИ.