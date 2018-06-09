Модно, дерзко, сексуально: Меган Маркл отличилась на балконе Букингемского дворца

36-летняя Меган Маркл — новая икона стиля в Букингемском дворце. Если раньше все взгляды подданных были направлены на Кейт Миддлтон, то сейчас их перетянула на себя новоиспеченная герцогиня Сассекская.

Ежегодно в рамках парада Trooping the Colour, который проходит в честь дня рождения королевы Елизаветы II, королевское семейство появляется на балконе Букингемского дворца. Для своего первого подобного выхода в компании королевы жена принца Гарри выбрала очень откровенное, по меркам монархов, платье. Оно обнажало плечи Меган, подчеркивая ее идеальное декольте и очерченные ключицы.