Лиза Арзамасова обыграла образ тургеневской девушки брутальными берцами и произвела фурор

Не так давно Лиза Арзамасова и Илья Авербух оказались в центре бурных обсуждений. Вначале публика гадала, объединяют ли пару романтические отношения, а в августе Сеть охватила новость о скорой свадьбе влюбленных. Подробнее о самых громких романах лета читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @liza_arzamasova

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