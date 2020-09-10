Лиза Арзамасова обыграла образ тургеневской девушки брутальными берцами и произвела фурор
Фото: Instagram @liza_arzamasova
Арзамасова позирует в полупрозрачном платье из летящего шифона с самыми трендовыми деталями — забавными рукавами-фонариками, миниатюрными оборками и растительным принтом. Скромный верх и длину миди звезда кино обыграла массивными берцами на тракторной подошве с акцентной металлической фурнитурой. Дополнили романтичный look с рок-мотивами минималистичные серьги, нюдовый мейкап и прическа с убранными в пучок волосами.
Фолловеры не скрывали эмоций и щедро осыпали любимую актрису комплиментами. «Какая нежная, милая, утонченная», «Тургеневская барышня», «Нежная-нежная», «Любите же вы, Лиза, смешение стилей и жанров», «Ботинки отлично с платьем смотрятся», «Очаровашка!» — пишут в комментариях.
Не так давно Лиза Арзамасова и Илья Авербух оказались в центре бурных обсуждений. Вначале публика гадала, объединяют ли пару романтические отношения, а в августе Сеть охватила новость о скорой свадьбе влюбленных. Подробнее о самых громких романах лета читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @liza_arzamasova
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