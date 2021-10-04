Анна Заворотнюк нашла идеальный тренч на осень — эффектный и «драматичный»

Вдохновение на осень можно черпать из истории моды. Например, тренч Анастасии цитирует помпезные тенденции эпохи Людовика XIV — «драматичные» рукава, оборки и многочисленные драпировки. В дополнение — эффектная баска, напоминающая пояс для чулок. Дополняют образ брутальные ботинки на грубой подошве, зарифмованные с контрастными белыми носками. В завершение — акцентная бижутерия.

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