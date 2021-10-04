passion.ru
1 мин.

Анна Заворотнюк нашла идеальный тренч на осень — эффектный и «драматичный»

Осенью не хочется выбирать между стилем и комфортом, но периодически приходится. В нелегкой дилемме спасают акцентные детали — броская бижутерия, обувь с анималистическими паттернами, жакеты и тренчи необычного кроя. Последний показала дочь Анастасии Заворотнюк Анна, которой удалось найти самую затейливую униформу на октябрь — разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Анна Заворотнюк

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

Вдохновение на осень можно черпать из истории моды. Например, тренч Анастасии цитирует помпезные тенденции эпохи Людовика XIV — «драматичные» рукава, оборки и многочисленные драпировки. В дополнение — эффектная баска, напоминающая пояс для чулок. Дополняют образ брутальные ботинки на грубой подошве, зарифмованные с контрастными белыми носками. В завершение — акцентная бижутерия.

Отправляясь на шопинг, подключайте фантазию и обращайте внимание на затейливые формы, цвета и принты.10 необычных вариантов верхней одежды на осень ищите по ссылке.

Анна Заворотнюк / Instagram @anna_zavorotnyuk

Ранее мы рассказывали, где купить идеальное пальто на осень — как у первых леди и даже круче. Топ-10 актуальных моделей и образы селебрити и монарших особ ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk