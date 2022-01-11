Анна Нетребко устроила дефиле в ушанке и с пушистыми помпонами

Нетребко выбрала костюм от горячо любимого российскими коллегами по сцене дизайнера Игоря Гуляева. Спортивная двойка вписалась в тренды сезона на все сто. Все дело в остромодном оттенке Very Peri («барвинок»), который эксперты института цвета Pantone признали фаворитом. К комплекту Анна подобрала лавандовую шапку-ушанку и шарф с гиперобъемными пушистыми помпонами. В завершение — пара мягких варежек и ботинки-хайкеры, которые незаменимы и в горах, и в городе (до весны так точно).