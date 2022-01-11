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Анна Нетребко устроила дефиле в ушанке и с пушистыми помпонами

Новогодние каникулы Анна Нетребко провела с семьей в России, заглянув в Санкт-Петербург и Москву. К морозной зиме оперная дива подготовилась и прихватила с собой яркие теплые образы. Звезда показала, как выглядеть стильной в снежную погоду, а заодно дала мастер-класс на тему применения самого модного оттенка сезона в спортшик-аутфитах.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Нетребко

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Нетребко выбрала костюм от горячо любимого российскими коллегами по сцене дизайнера Игоря Гуляева. Спортивная двойка вписалась в тренды сезона на все сто. Все дело в остромодном оттенке Very Peri («барвинок»), который эксперты института цвета Pantone признали фаворитом. К комплекту Анна подобрала лавандовую шапку-ушанку и шарф с гиперобъемными пушистыми помпонами. В завершение — пара мягких варежек и ботинки-хайкеры, которые незаменимы и в горах, и в городе (до весны так точно).

Анна Нетребко

Анна Нетребко

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Ранее мы обсуждали, какими аксессуарами стоит обзавестись на сезон холодов. Где купить самые модные капоры, классные плюшевые панамы и шарфы, которые будут обнимать вас всю зиму, читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago / Globallook

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