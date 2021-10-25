Картуз, кеды, брюки-клеш: стильная Алла Пугачева прошлась по магазинам в компании друга

Модельер Игорь Гуляев, много лет поддерживающий рабочие и дружеские отношения с Аллой Пугачевой, поделился свежим видео с участием Примадонны. В нем 72-летняя артистка предстала в стильном образе. Для выхода супруга Максима Галкина выбрала брюки-клеш, черный джемпер с накладным воротником и куртку в тон брюкам. Дополнили образ кеды и черный картуз из ткани с мягким блеском.