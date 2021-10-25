Картуз, кеды, брюки-клеш: стильная Алла Пугачева прошлась по магазинам в компании друга
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Модельер Игорь Гуляев, много лет поддерживающий рабочие и дружеские отношения с Аллой Пугачевой, поделился свежим видео с участием Примадонны. В нем 72-летняя артистка предстала в стильном образе. Для выхода супруга Максима Галкина выбрала брюки-клеш, черный джемпер с накладным воротником и куртку в тон брюкам. Дополнили образ кеды и черный картуз из ткани с мягким блеском.
«Замечательное начало недели! Гуляем! С Аллусей всегда душевно и тепло!», — подписал ролик Игорь Гуляев.
Модельер и певица дружат уже много лет. Игорь Гуляев периодически показывает подписчикам в соцсетях Аллу в неформальной обстановке. На одном из своих дней рождения дизайнер запечатлелся со звездной подругой, выбравшей образ, который значительно ее омолодил.
Фото и видео: @igorgulyaevofficial, @maxgalkinru/Instagram; East News