Анна Нетребко блеснула в фатиновом платье-пачке и шубе цвета граната

Нетребко вышла в свет в черном платье-пачке, в котором каждая деталь необычна, в стиле звезды. Верх — с рукавами из дерзкой черной сетки, с акцентом на талии и броским растительным принтом. Пышный низ — из многослойного фатина, дополненного блеском. Поверх наряда артистка накинула эффектную шубу из меха глубокого гранатового цвета, которому вторил и оттенок обуви — классических лодочек на шпильках. Финальные штрихи — крупные мерцающие серьги, дополняющие яркий вечерний мейкап и прическу с гладко уложенными и собранными в пучок волосами.

Анна Нетребко постоянно экспериментирует со стилем и не боится смелых решений в образах. Наряжается певица не только для выступлений и прогулок по европейским улочкам, но и для выходов в сад. Не так давно звезда побывала в гостях у отца и поразила поклонников сходством на семейных снимках. Подробнее читайте на Passion.ru.