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Анастасия Решетова спустила 111 000 рублей на казаки «под крокодила»

Анастасия Решетова показала один из самых дерзких и интригующих образов, которые мы видели на ней за последнее время. Модель совершенно не оставила места для фантазии, похваставшись точеной фигурой и бесконечно длинными ногами. Что ж, держись, Тимати!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Ведущая «Ты — топ-модель» не изменяет любимому total black. В главной роли аутфита — ультракороткое платье из черной сетки, напоминающее те, в которых щеголяли Белла Хадид и Ирина Шейк на показе Mugler. К нему — пояс цвета металлик с мерцающей бахромой и стейтмент-серьги, вторящие ему. В завершение — пара сапог с гипертрофированными мысами и фигурными каблуками от Tom Ford. На брутальные казаки с тиснением под кожу рептилии Решетова спустила около 111 000 рублей.

Ранее мы обсуждали, сколько тратят на шопинг знаменитые модницы. Кто-то смело дополняет люксовые образы топами из масс-маркета по 1000 рублей, а кто-то инвестирует целые состояния в аксессуары от больших брендов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

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