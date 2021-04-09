Шейк, Клум и другие фигуристые красотки в дерзких кэтсьютах
Фото: Instagram @robzangardi
Места для фантазии осталось мало: Клум примерила винтажный комбез затейливого кроя из архивной коллекции Mugler. В подобных недавно щеголяли по подиуму Белла Хадид и Ирина Шейк. Кстати, на онлайн-показе зажгла и коллега Хайди из 90-х Наоми Кэмпбелл. Среди поклонниц кэтсьютов — семейство Кардашьян во главе с Ким и Кайли, которая носит их на все вечеринки и съемки.
Фото: Instagram @britneyspears
Поэкспериментировать на эту тему решила и Бритни Спирс, правда, не все считают, что удачно. Фолловеры давно отмечают, что Брит уже не та, и заявляют, что ей пора нанять стилиста. Назло хейтерам поп-дива устроила зажигательный выход в полупрозрачном комбезе с «хищным» паттерном.
Фото: Instagram @lolitamilyavskaya
А кто истинно предан облегающим комбинезонам, так это Лолита. Певица без комплексов носит самые «тесные» модели, цитируя образы Джейн Фонды из восьмидесятых.
Ранее мы рассказывали о модных трюках, которыми пользуются звездные красотки с пышным бюстом. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram
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