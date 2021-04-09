Шейк, Клум и другие фигуристые красотки в дерзких кэтсьютах

А кто истинно предан облегающим комбинезонам, так это Лолита. Певица без комплексов носит самые «тесные» модели, цитируя образы Джейн Фонды из восьмидесятых.

Ранее мы рассказывали о модных трюках, которыми пользуются звездные красотки с пышным бюстом. Подробности с фото — на Passion.ru.