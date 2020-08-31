Новое фото Анастасии Решетовой с сыном обсуждают в Сети: «Такой взрослый уже»

«Какой сладкий малыш», «Какой красиииивый», «Малыш так вырос», «Такой взрослый уже», «Какой взрослый стал», «Я влюблена в этого мальчика», «Ну что за пупс такой сладкий», «Ппц малой симпатяга)) на Тимура похож сильно», «Папина копия», «Копия Тимати», - комментируют фолловеры.

Более месяца Анастасия Решетова провела с сыном во Франции. Ее долгая разлука с Тимати и заявление о нежелании возвращаться в Москву спровоцировали слухи о проблема в их отношениях. Теперь, когда модель вернулась домой, поклонники пары могут выхохнуть.

Анастасия Решетова - подруга рэпера Тимати. У пары в 2019 году родился сын Ратмир. Также у исполнителя есть дочь Алиса от его бывшей девушки Алены Шишковой.