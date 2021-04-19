Анастасия Решетова показала, как обновить гардероб на 30 000 рублей

Решетова взяла на вооружение платье-рубашку из денима от Plutocrat, а к нему — брутальные ботфорты антрацитового цвета. Платье с эффектным принтом обошлось экс-возлюбленной Тимати в 28 400 рублей. Второй look выстроен вокруг черного брючного костюма затейливого кроя. Сумма в чеке за total-образ составила 38 400 рублей. Берем на заметку жакет актуального асимметричного кроя — этот тренд с нами надолго. Как и платье из денима — недавно в таком щеголяла королева Испании, а мы уже провели модное расследование, где купить идеальную модель на сезон.