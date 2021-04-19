Где купить и как носить твид: 12 удачных звездных примеров
Фото: Globallook
Недавно в эфире талант-шоу American Idol Кэти Перри блистала в total look из твида. В главной роли — остромодная брючная двойка с укороченным жакетом, многоярусные жемчужные украшения и «туфли Золушки» — конфетно-розовые слингбэки с мерцающими бантами от Mach & Mach. Кстати, обзавестись такими можно за 912 фунтов (около 96 000 рублей, — прим. ред.).
Среди поклонниц твида — испанская королева Летиция. Большинство ее жакетов и платьев куплены в масс-маркете. Например, любимое полуночно-синее платье Zara, которое монаршая особа отхватила за 1 500 рублей на распродаже, она носит уже три года. Подсмотреть стильные сочетания также можно в образах Алсу, Инны Маликовой, Виктории Лопыревой и других знаменитостей.
Фото: Архивы пресс-служб
В нашей подборке — сразу несколько вариаций на тему нескучной классики: от кардигана цвета мятных леденцов до платья в оттенке бургунди. А подробнее о том, как добавить яркость в повседневные образы, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram / архивы пресс-служб
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