Где купить и как носить твид: 12 удачных звездных примеров

Твид — константа классического гардероба, из года в год возглавляющая списки мастхэвов. В этом сезоне советуем ставить на сочные оттенки — фуксию, лимонный желтый, лазурь и фисташковый. В нашей галерее — 12 удачных звездных образов с твидом в главной роли, а ниже — явки и пароли для шопинга.