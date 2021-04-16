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Где купить идеальное платье из денима, как у королевы Летиции

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Королева Летиция

Фото: Globallook

16 апреля королева Летиция посетила мероприятие, организованное в поддержку испанских женщин-предпринимателей. По улицам Мадрида Ее Величество дефилировала в остромодном платье из денима, вердикт которому в этом сезоне однозначен — носить. Поэтому мы нашли несколько кандидатов на место в вашем списке покупок — берите на вооружение!

Любая вариация на тему платья-рубашки — стопроцентное попадание в тренд и универсальный герой для образов на все случаи жизни: от романтических встреч до деловых. Летиция, например, сделала ставку на полуночно-синий оттенок денима без потертостей, обыграла его поясом цвета розовой пудры и добавила базовые лодочки телесного цвета. Советуем запомнить модный трюк, а для его исполнения мы выяснили, где купить идеальное джинсовое платье на любой вкус и бюджет.

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Guess, 11 390 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Passion.ru провел модное расследование и определил, какие сумки вошли в число фавориток Ирины Шейк. Мы нашли пять бюджетных альтернатив от 2 000 до 10 500 рублей, которые уже претендуют на место в вашем модном арсенале. Явки и пароли ищите здесь.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

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