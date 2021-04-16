Где купить идеальное платье из денима, как у королевы Летиции
Фото: Globallook
Любая вариация на тему платья-рубашки — стопроцентное попадание в тренд и универсальный герой для образов на все случаи жизни: от романтических встреч до деловых. Летиция, например, сделала ставку на полуночно-синий оттенок денима без потертостей, обыграла его поясом цвета розовой пудры и добавила базовые лодочки телесного цвета. Советуем запомнить модный трюк, а для его исполнения мы выяснили, где купить идеальное джинсовое платье на любой вкус и бюджет.
Фото: Архивы пресс-служб
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Фото: Globallook / архивы пресс-служб
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