Где купить идеальное платье из денима, как у королевы Летиции

Любая вариация на тему платья-рубашки — стопроцентное попадание в тренд и универсальный герой для образов на все случаи жизни: от романтических встреч до деловых. Летиция, например, сделала ставку на полуночно-синий оттенок денима без потертостей, обыграла его поясом цвета розовой пудры и добавила базовые лодочки телесного цвета. Советуем запомнить модный трюк, а для его исполнения мы выяснили, где купить идеальное джинсовое платье на любой вкус и бюджет.