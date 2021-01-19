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Алсу похвасталась осиной талией в костюме цвета молока

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Певица Алсу

Фото: Instagram @alsou_a

Алсу мастерски экспериментирует со стилем, создавая эффектные вариации на тему power dressing. 37-летняя певица похвасталась новым костюмом, а заодно — восхитила поклонников точеной фигурой.

Алсу примерила стильную брючную двойку цвета молока. На ней — элегантный жакет затейливого кроя, совместивший классический приталенный блейзер и кейп. Силуэт подчеркивает осиную талию артистки. Зарифмована деталь с расклешенными от бедра брюками, в которых ноги визуально выглядят бесконечными. Минималистичный образ дополняет яркий макияж с акцентом на глазах. Не так давно Алсу нарвалась на критику в Сети: звезду обвинили в злоупотреблении уколами красоты.

Певица Алсу

Фото: Instagram @alsou_a

Сама же артистка развенчала все мифы о своей внешности и ответила пользователям. Алсу признается, что за последние 20 лет ее стиль никак не изменился и назвала две вещи, от которых не может отказаться при составлении образов. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @alsou_a

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