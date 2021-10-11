Алена Водонаева примерила эффектное (и абсолютно прозрачное) платье

Водонаева примерила белоснежное миди-платье из сетки, воланов и ажурных деталей. Наряд облегающий и абсолютно прозрачный: нужное — подчеркнуто, иное — скрыто миниатюрной нижней комбинацией с интригующим декольте. Завершают образ черные туфли Мэри Джейн с акцентными деталями.

Кружева чем-то напоминают тюль из бабушкиной квартиры, что теперь не забавно, а остромодно. На недавней Неделе моды в Лондоне дизайнер Симон Роша представила целую коллекцию, вдохновленную домашним текстилем из старых английских домов и крестильными платьями.

Ранее мы рассказывали о самых актуальных платьях осени. Настоятельно рекомендуем хотя бы периодически изменять с ними джинсам — это того стоит. В числе фаворитов — трикотажные футляры, бохо-шик и деркзие ультрамини. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.