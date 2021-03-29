Алена Шишкова вернула тренд на велюровые треники из 2000-х

Не так давно вернула тренд Алена Шишкова, а заодно — заинтриговала поклонников пышным букетом. Пока в Сети гадают от кого он, мы предлагаем взять на заметку образ экс-возлюбленной Тимати для дома (и не только). Модель сделала ставку на бархат в оттенке синий электрик, который этой весной снова с нами. Кстати, одной из первых отметила триумфальное возвращение велюра Ким Кардашьян, которая специально выпустила линейку костюмов для собственного бренда. Тренд тут же подхватили другие звезды во главе с Дуа Липой, которая нарядилась в неон с головы до ног.

Мы расспросили эксперта, как выбрать спортивный костюм, который идеально сядет по фигуре, и узнали о главных модных тенденциях сезона. Подробнее читайте в материале Passion.ru.