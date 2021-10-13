Александра Ребенок пришла на модный коктейль в безупречном пальто-бушлате
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Фото: Пресс-служба
Александра выстроила аутфит вокруг контраста черного и белого. В центральной роли — безупречно скроенное силуэтное пальто-бушлат длины макси в паре с легкой блузкой с манжетами-«фонариками». Ранее мы обсуждали, какая верхняя одежда этой осенью претендует на статус самой актуальной — подробности ищите здесь.
Обувь к образу подобрана по-настоящему остромодная: массивные лоферы Prada из гладкой кожи стали главным объектом желания первых модниц Instagram (воспринимайте как руководство к действию). В завершение — миниатюрная, но вместительная сумка, и ювелирные акценты во главе с сетом колец с увесистыми изумрудами.
Фото: Пресс-служба
Самая модная обувь сезона — брутальная и грубая. В числе фавоиртов дизайнеров (и их муз) — сапоги в духе тех, что носят рыболовы, унты, напоминающие лапы йети, и не только. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Пресс-служба / Starface / Globallook / Светлана Наконечная / Екатерина Ширинкина / Instagram