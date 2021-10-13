Александра Ребенок пришла на модный коктейль в безупречном пальто-бушлате

Александра выстроила аутфит вокруг контраста черного и белого. В центральной роли — безупречно скроенное силуэтное пальто-бушлат длины макси в паре с легкой блузкой с манжетами-«фонариками». Ранее мы обсуждали, какая верхняя одежда этой осенью претендует на статус самой актуальной — подробности ищите здесь.

Обувь к образу подобрана по-настоящему остромодная: массивные лоферы Prada из гладкой кожи стали главным объектом желания первых модниц Instagram (воспринимайте как руководство к действию). В завершение — миниатюрная, но вместительная сумка, и ювелирные акценты во главе с сетом колец с увесистыми изумрудами.