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Александра Ребенок пришла на модный коктейль в безупречном пальто-бушлате

12 октября в Москве состоялась коктейльная вечеринка Etam — с иммерсивными представлениями и показом новой коллекции (прямиком из Парижа). В числе гостей была замечена звезда сериала «Содержанки» Александра Ребенок, которая выбрала на вечер чинный, но при этом ультрасоблазнительный образ.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александра Ребенок

Фото: Пресс-служба

Александра выстроила аутфит вокруг контраста черного и белого. В центральной роли — безупречно скроенное силуэтное пальто-бушлат длины макси в паре с легкой блузкой с манжетами-«фонариками». Ранее мы обсуждали, какая верхняя одежда этой осенью претендует на статус самой актуальной — подробности ищите здесь.

Обувь к образу подобрана по-настоящему остромодная: массивные лоферы Prada из гладкой кожи стали главным объектом желания первых модниц Instagram (воспринимайте как руководство к действию). В завершение — миниатюрная, но вместительная сумка, и ювелирные акценты во главе с сетом колец с увесистыми изумрудами.

Александра Ребенок

Александра Ребенок

Фото: Пресс-служба

Самая модная обувь сезона — брутальная и грубая. В числе фавоиртов дизайнеров (и их муз) — сапоги в духе тех, что носят рыболовы, унты, напоминающие лапы йети, и не только. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Starface / Globallook / Светлана Наконечная / Екатерина Ширинкина / Instagram