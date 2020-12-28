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Агата Муцениеце блеснула в жакете цвета лимонных леденцов

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Агата Муцениеце

Фото: Instagram @agataagata

Агата Муцениеце показала бекстейдж со съемок, а заодно — похвасталась новым перевоплощением в своем Instagram. 31-летняя актриса блеснула в ярком образе, цитирующем тенденции восьмидесятых с их повышенным вниманием к сочным оттенкам и акцентным украшениям.

Муцениеце поделилась забавным видео, на котором кокетничает на камеру в эффектном look’e. На ней — гиперобъемный блейзер брутального силуэта в актуальном оттенке лимонных леденцов. Обыграли аутфит броские золотые серьги-кольца, а его финальными штрихами стали дерзкие smokey eyes, подчеркнутые скулы и стильная прическа с распущенными гладко уложенными волосами. Не так давно Агата Муцениеце примеряла новое амплуа и ради съемок провела кардинальный эксперимент со своей внешностью. Звезда показала поклонникам, как бы она выглядела, если бы покрасилась в блонд.

Агата Муцениеце / Instagram @agataagata

Последний месяц 2020 года актриса встретила на Мальдивских островах, куда отправилась с детьми — 4-летней Мией и 7-летним Тимофеем. Агата хвасталась яркими фото на фоне морских пейзажей и дразнила поклонников своими появлениями в ленте в крошечных бикини. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @agataagata

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