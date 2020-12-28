Агата Муцениеце блеснула в жакете цвета лимонных леденцов

Муцениеце поделилась забавным видео, на котором кокетничает на камеру в эффектном look’e. На ней — гиперобъемный блейзер брутального силуэта в актуальном оттенке лимонных леденцов. Обыграли аутфит броские золотые серьги-кольца, а его финальными штрихами стали дерзкие smokey eyes, подчеркнутые скулы и стильная прическа с распущенными гладко уложенными волосами. Не так давно Агата Муцениеце примеряла новое амплуа и ради съемок провела кардинальный эксперимент со своей внешностью. Звезда показала поклонникам, как бы она выглядела, если бы покрасилась в блонд.