Агата Муцениеце блеснула в гламурном образе с алым пуховиком и лодочками на шпильках

Муцениеце позирует, сидя за рулем миниатюрного автомобиля, и демонстрирует бесконечно длинные и стройные ноги. Забавный кадр актриса прокомментировала иронично: «Да что ты знаешь о гламурном транспорте?». Образ Агаты не менее интересен, чем выбор авто. На ней — базовые, зауженные книзу брюки цвета капучино и дутая куртка, совместившая оттенок бордо и алого. Деталь пришлась по погоде: август в столице выдался капризным и пасмурным. Место удобной обуви заняли замшевые лодочки на шпильках, подобранные в тон верхней одежде. Эклектичность аутфита не смутила фолловеров — они продолжали осыпать звезду теплыми словами. «Какая красотка! Невероятная!», «Агата, вы лучшая!», «Вот так выглядит клевая девчуля!», «Ты и твоя улыбка — украшение любого авто» — пишут в комментариях.