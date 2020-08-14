Агата Муцениеце блеснула в гламурном образе с алым пуховиком и лодочками на шпильках
Фото: Instagram @agataagata
Муцениеце позирует, сидя за рулем миниатюрного автомобиля, и демонстрирует бесконечно длинные и стройные ноги. Забавный кадр актриса прокомментировала иронично: «Да что ты знаешь о гламурном транспорте?». Образ Агаты не менее интересен, чем выбор авто. На ней — базовые, зауженные книзу брюки цвета капучино и дутая куртка, совместившая оттенок бордо и алого. Деталь пришлась по погоде: август в столице выдался капризным и пасмурным. Место удобной обуви заняли замшевые лодочки на шпильках, подобранные в тон верхней одежде. Эклектичность аутфита не смутила фолловеров — они продолжали осыпать звезду теплыми словами. «Какая красотка! Невероятная!», «Агата, вы лучшая!», «Вот так выглядит клевая девчуля!», «Ты и твоя улыбка — украшение любого авто» — пишут в комментариях.
Напоминаем, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный расторгли брак после 9 лет отношений и рождения двоих детей. Актера подозревают в романе со звездой сериала «Папины дочки» 34-летней Мирославой Карпович. Подробности одного из самых громких разводов 2020 года ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram
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