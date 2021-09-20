48-летняя королева Бельгии вышла в свет в кроссовках и клешах из 60-х

Ее Величество огласила бой шпилькам и чинным платьям-футлярам. Например, королева Нидерландов Максима на такое не решается и выезжает на велопрогулки на каблуках, в широкополой шляпе и с миниатюрным клатчем в руке (одно следует заметить: крутить педали в такой униформе у нее очень хорошо получается).

Королева Матильда выстроила образ вокруг расклешенных от колен брюк в духе шестидесятых, добавила свободную сорочку с этно-вышивкой и массивные кроссовки формата ugly. Дополнили аутфит круглые солнцезащитные очки в стиле Жаклин Кеннеди. И, кажется, это выигрышный ход, когда не хочется делать выбор между комфортом и элегантностью по-королевски.