47-летняя Хайди Клум устроила зажигательное дефиле в платье-«пледе»
Фото: Instagram @heidiklum
Клум устроила модное дефиле по импровизированному подиуму и продемонстрировала свой новый аутфит. Звезда примерила уютное фактурное платье в крупную клетку, напоминающую паттерн теплого пледа. Наряд стал ключевым акцентом образа: насыщенный горчичный цвет разбавил монохромный черный. В остальном Хайди придерживалась стиля дерзкой подружки рокера (возможно, вдохновившись стилем молодого супруга-музыканта Билла Каулитца).
В продолжение аутфита модель выбрала гиперобъемную кожаную дубленку с меховой отделкой. Увенчали образ брутальные ультравысокие ботфорты с грубой металлической фурнитурой и вместительная сумка. Не так давно Клум показывала еще один теплый образ, и был он куда более неординарный: на хрупких плечах звезды красовался гигантский пуховик-одеяло. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @heidiklum
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