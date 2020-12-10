47-летняя Хайди Клум устроила зажигательное дефиле в платье-«пледе»

В продолжение аутфита модель выбрала гиперобъемную кожаную дубленку с меховой отделкой. Увенчали образ брутальные ультравысокие ботфорты с грубой металлической фурнитурой и вместительная сумка. Не так давно Клум показывала еще один теплый образ, и был он куда более неординарный: на хрупких плечах звезды красовался гигантский пуховик-одеяло. Подробнее читайте на Passion.ru.