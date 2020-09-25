Хайди Клум в гигантском пуховике-одеяле показала, как стильно утеплиться

Клум дефилирует в облегающем мини-платье с объемными рукавами и декольте до середины талии. На этот раз звезда подиума отказалась от пайеток с эффектом голограммы и неона в пользу забавного черного горошка, играющего на белом фоне. Хайди есть чем похвастаться: демонстрирует роскошную форму, аппетитные изгибы и бесконечно длинные и стройные ноги. На контрасте с золотистым загаром — белоснежные лодочки на завязках в духе сандалий-гладиаторов. А к вечеру аутфит звезды дополнила еще одна яркая деталь: Клум укуталась в гигантское дутое пальто-одеяло кипенно-белого цвета. Тренд на oversize побил в образе знаменитости все рекорды.