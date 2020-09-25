Хайди Клум в гигантском пуховике-одеяле показала, как стильно утеплиться
Фото: Instagram @heidiklum
Клум дефилирует в облегающем мини-платье с объемными рукавами и декольте до середины талии. На этот раз звезда подиума отказалась от пайеток с эффектом голограммы и неона в пользу забавного черного горошка, играющего на белом фоне. Хайди есть чем похвастаться: демонстрирует роскошную форму, аппетитные изгибы и бесконечно длинные и стройные ноги. На контрасте с золотистым загаром — белоснежные лодочки на завязках в духе сандалий-гладиаторов. А к вечеру аутфит звезды дополнила еще одна яркая деталь: Клум укуталась в гигантское дутое пальто-одеяло кипенно-белого цвета. Тренд на oversize побил в образе знаменитости все рекорды.
В арсенале Хайди — всегда яркие, эпатажные вещи: то крошечные велюровые платья, то джинсы ультранизкой посадки, то дерзкие наряды из кожи. Благодаря активным тренировкам Клум может позволить себе аутфиты даже самой экстремальной длины (супруг определенно доволен). Не так давно модель отметила первую годовщину свадьбы с 30-летним музыкантом Томом Каулитцем. Влюбленные активно делятся кадрами из своей жизни и не скрывают чувств друг к другу. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @heidiklum
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