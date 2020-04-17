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45-летняя Яна Рудковская похвасталась огромной коллекцией роскошной обуви

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Яны Рудковской

Яна Рудковская показала лучшие экземпляры своей коллекции туфель.

«Выбрала самые необычные экземпляры из моей коллекции: Jimmy Choo, Dior, René Caovilla, Chanel, Stuart Weitzman, Aquazzura, YSL. Эх, не разучиться бы только теперь ходить на них, тренируемся дома и снимаем смешные видео», — написала она.

Ранее Яна Рудковская и ее 7-летний сын Саша Плющенко устроили дефиле в «тяжелом люксе».

Фото и видео: Instagram

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