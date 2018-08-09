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42-летняя Тина Канделаки устроила модную битву с 36-летней Иванкой Трамп

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Тины Канделаки

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Тина Канделаки соревнуется в стиле с семьей своего кумира.

Месяц назад Тина Канделаки устроила модную битву с Меланией Трамп и одержала победу над своим кумиром — женщиной, в честь которой назвала свою дочь. Сегодня звезда устроила второй раунд, честь семейства Трамп защищала Иванка.

«Чей образ кажется вам более лакончиным: мой или Иванки Трамп? Голосуем», — написала Канделаки.

На этот раз под фотографиями разгорелись нешуточные баталии. «Обе красотки!!! Но не надо проводить параллели....)», «Иванка Трамп! Ваш образ переполнен аксессуарами», «Конечно Трамп!Тина, аксессуары, реально перебор!((», «Как же Трамп умеет подбирать образы! Здесь черные туфли больше подходят.. сочетаются с пуговицами. Лишних аксессуаров не нужно, так как платье и так пестрое», «Иванка, за счет роста и фигуры она украшает платье, А на вас..... Вы попытались украсить платье, но что то не теми аксессуарами..... все не то.... А без сравнений Вы велеколепны», «На вас, так-как вы брюнетка», «Ваш 100%. Вы более фешн», «На вас, Тина платье смотрится намного эффектней!!!Иванке не идет такой принт, несмотря на посадку, рост, серьги и т.д она в нем потерялась», «Мне вообще не нравится ни на ком», — обсуждают подписчики.

А как считаете вы?

Фото и видео: instagram

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