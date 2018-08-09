42-летняя Тина Канделаки устроила модную битву с 36-летней Иванкой Трамп

На этот раз под фотографиями разгорелись нешуточные баталии. «Обе красотки!!! Но не надо проводить параллели....)», «Иванка Трамп! Ваш образ переполнен аксессуарами», «Конечно Трамп!Тина, аксессуары, реально перебор!((», «Как же Трамп умеет подбирать образы! Здесь черные туфли больше подходят.. сочетаются с пуговицами. Лишних аксессуаров не нужно, так как платье и так пестрое», «Иванка, за счет роста и фигуры она украшает платье, А на вас..... Вы попытались украсить платье, но что то не теми аксессуарами..... все не то.... А без сравнений Вы велеколепны», «На вас, так-как вы брюнетка», «Ваш 100%. Вы более фешн», «На вас, Тина платье смотрится намного эффектней!!!Иванке не идет такой принт, несмотря на посадку, рост, серьги и т.д она в нем потерялась», «Мне вообще не нравится ни на ком», — обсуждают подписчики.

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