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Тина Канделаки устроила модную битву с Меланией Трамп и одержала победу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Тины Канделаки

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Подписчики Тины Канделаки высоко оценили стиль любимицы.

42-летняя Тина Канделаки для многих является иконой стиля и примером для подражания. Но и у нее есть кумир. Это — Первая леди США, 48-летняя Мелания Трамп. Восхищение так велико, что в честь бывшей модели Тина даже назвала свою дочь.

Сегодня Канделаки опубликовала в блоге пост, в котором виртуально «сразилась» с любимицей. «Кому больше подходит это платье: мне или Мелании Трамп? Голосуем», — написала она.

Подписчики высоко оценили стиль любимицы, особенно отметив выбор обуви. При почти равном количестве голосов Тину все же сочли более яркой, а ее фигуру — больше подходящей для приталенного платья.

«Конечно Вам, Тина», «Вам, Вы его украшаете», «Ваша фигура больше подходит данному платью», «У вас туфли очень крутые», «Встаньте с ней рядом и сделайте одну фотографию, при одинаковых условиях!!! А так, Вы проявили себя, как трус. Выбрали ужасную фотографию Мелании», «Явно она выше вас. Высота это красиво. Но стройны вы обе. Так что каждой из вас идет», «Мелани никогда не ставит ноги как попало. И платье на ней сидит шикарно. Но Тина тоже хороша», «Данное платье в именно в это случае на вас оно шито очень элегантно ! Но Мелания красивая женщина и вкус у неё хороший !!!», «На Вас отлично сидит, и в тон волосам», — обсуждают фолловеры.

А как считаете вы?

Фото: instagram

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