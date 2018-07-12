Тина Канделаки устроила модную битву с Меланией Трамп и одержала победу

«Конечно Вам, Тина», «Вам, Вы его украшаете», «Ваша фигура больше подходит данному платью», «У вас туфли очень крутые», «Встаньте с ней рядом и сделайте одну фотографию, при одинаковых условиях!!! А так, Вы проявили себя, как трус. Выбрали ужасную фотографию Мелании», «Явно она выше вас. Высота это красиво. Но стройны вы обе. Так что каждой из вас идет», «Мелани никогда не ставит ноги как попало. И платье на ней сидит шикарно. Но Тина тоже хороша», «Данное платье в именно в это случае на вас оно шито очень элегантно ! Но Мелания красивая женщина и вкус у неё хороший !!!», «На Вас отлично сидит, и в тон волосам», — обсуждают фолловеры.

А как считаете вы?

Фото: instagram