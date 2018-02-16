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«Жизнь в постоянном страхе»: Ксения Бородина о «минусах» работы в эскорте

34-летняя ведущая «Дома-2» Ксения Бородина дала совет молоденьким девушкам.

Телеведущая Ксения Бородина — примерная жена и мама. Несколько лет назад она нашла своего мужчину и, пройдя с ним через жизненные трудности, завела крепкую и счастливую семью. Теперь, с высоты собственного опыта, Ксюша рассуждает об опасностях, которые могут поджидать молодых девушек.

«Сегодня перед лобным болтали с ребятами про подписчиков в Инстаграм, про лайки, про то что Инстаграм последнее время глючит и не показывает тебя в ленте и говорят последнее время активность стала хуже, но вот типа участница, которая заявила на прошлой неделе, что она работала в эскорте прибавилось 20 тысяч за неделю. И вот в чем вопрос, почему в наше время эскорт это так интересно и круто?!», — задалась вопросом она.

«Нет, все понятно, гейши, куртизанки, проститутки были во все времена и раз есть спрос всегда будет предложение. <...> Но!!! Есть но!! Эскорт -это проституция и это не секрет! И ничем они не отличаются от тех, кто стоит на трассе, разница только в цене! Просто молодые девочки, видя в Инста такую легкую и красивую жизнь, начинают думать, а зачем мне институт, семья , зачем мне стараться, если можно полететь в Дубаи или на Мальдивы, провести хорошо время и красивая жизнь у меня в кармане», — полагает Ксения.

Бородина уверена, что те, кто живет за счет богатых любовников, глубоко несчастны на самом деле: «Никто не отменял их слезы в подушку по ночам. Их никогда никто не ждет дома, вся их жизнь сплошной фейк, мир этих женщин не так уж и мал, они из кожи вон вылезают, чтобы "повезло" именно ей((( жизнь в постоянном страхе, как бы не спалиться, чтобы не сфоткали и не выставили».

«Мне просто обидно, что молодые девушки видя это, думают, а зачем мне институт, зачем этот парень, который на свидание приносит 3 розы, если можно раздвинуть ноги и получить огромные букет, можно потерпеть и дождаться машину с бантиками, зачем мне работа, если я могу ходить на шопинг и ждать очередного звонка», — возмущена ведущая «Дома-2».

«Девочки, получайте хорошее образование, если хотите чего-то добиться в жизни , ставьте себе цели и идите только вперед!!! Если ваш парень не зарабатывает миллионы, поймите одно, зато он ваш, а не чей то муж, который вам платит, помните что счастье в мелочах, счастье в крепких любимых объятьях , в заботе , в детском смехе, в ваших собственных победах. И потом , женщина всегда в состоянии направить своего мужчину!! Я желаю вам любви и помните, жизнь она одна, не стоит ее тратить так бесценно ((((», — дала Ксения совет подписчицам своего блога.

Фото: instagram

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