«Умейте воспитывать детей, а не уродовать психику»: Ксения Бородина дала жесткий отпор упрекающим ее мамочкам
Звезды, публикующие фотографии детей, изо дня в день получают десятки советов по их воспитанию. Телеведущая Ксения Бородина устала терпеть нападки атакующих ее мамочек.
«Девочки, я Советы раздавать не люблю, просто когда меня что-то спрашивают, как публичного человека, как блогера, как просто Маму и хотят чтобы я высказала свое мнение я могу, навязывать его не буду. Что касается соски и комментов уберите, уберите потому что вы так захотели или это нарушает закон?! Если вы насильно убрали соску у своего ребенка ваше право, также как и ваше право воспитывать его как хотите», — написала она.
«При том что я строгая мама, я никогда в жизни не отниму у своего ребенка, то что ему дорого. И хватит писать чушь про речь и зубы, это полный бред!! Чушь!!! Ничем не доказана! У вас сомнения по поводу речи Теи?!))) Смешно! Она в год начала говорить, поэтому этот довод идиотский! Маруся отказалась от соски в 2 месяца и больше к ней не притрагивалась. У Теи не так, она соску любит, это ее успокаивает, хотя она вообще практически не плачет, но когда идет спать или ее что-то беспокоит, или капризничает и хочет успокоиться, она просит сосу и ей отказа нет! Нельзя забирать насильно, то к чему привык ребенок и не готов расстаться», — поделилсь она опытом.
Звездная мама предпочитает относиться философски к тому, что что-то у ее детей происходит позже, чем у остальных. «У Маруси первый зуб появился в год и месяц и когда я уже на панике пришла к врачу и говорю что делать, мне врач сказала, вы видели детей без зубов в пять, десять, а может взрослых в 25 лет?! Я говорю нет. Ждите))) Ну вот потом дождались! Тут тоже самое, вы видели с соской в 10 лет, а может в 20)))) поэтому когда надо будет, тогда она сама ее выкинет», — привела пример Бородина.
«Умейте воспитывать детей, а не уродовать психику! И еще, если бы была такая возможность, некоторым советчикам, я бы сама порекомендовала сосать соску, в вашем случае, иногда лучше сосать, чем говорить. Накипело», — жестко отрезала Ксения.
Фото: instagram