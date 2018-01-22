34-летняя Ксения Бородина дала понять, что не нуждается в советах по воспитанию детей.

Звезды, публикующие фотографии детей, изо дня в день получают десятки советов по их воспитанию. Телеведущая Ксения Бородина устала терпеть нападки атакующих ее мамочек.

«Девочки, я Советы раздавать не люблю, просто когда меня что-то спрашивают, как публичного человека, как блогера, как просто Маму и хотят чтобы я высказала свое мнение я могу, навязывать его не буду. Что касается соски и комментов уберите, уберите потому что вы так захотели или это нарушает закон?! Если вы насильно убрали соску у своего ребенка ваше право, также как и ваше право воспитывать его как хотите», — написала она.

«При том что я строгая мама, я никогда в жизни не отниму у своего ребенка, то что ему дорого. И хватит писать чушь про речь и зубы, это полный бред!! Чушь!!! Ничем не доказана! У вас сомнения по поводу речи Теи?!))) Смешно! Она в год начала говорить, поэтому этот довод идиотский! Маруся отказалась от соски в 2 месяца и больше к ней не притрагивалась. У Теи не так, она соску любит, это ее успокаивает, хотя она вообще практически не плачет, но когда идет спать или ее что-то беспокоит, или капризничает и хочет успокоиться, она просит сосу и ей отказа нет! Нельзя забирать насильно, то к чему привык ребенок и не готов расстаться», — поделилсь она опытом.