«Мужчины по своей сути полигамны»: Курбан Омаров советует прощать измены

«Вы психолог и сами понимаете, что мужчины по своей сути полигамны. В нас заложены эти инстинкты самой природой. Со временем к особи мужского пола пришло понимание, что он уже не бык осеменитель. А цивилизованный мир научил нас тому, что плодить детей с каждой встречной не правильно. К нам пришло такое понятие как любовь и ответственность за будущее поколение которое мы создаём. Но есть и те кто не в силах справиться со своими желаниями. Вы спрашиваете, сколько измен может и должна прощать женщина? По вашему вопросу я понимаю, что вы любите этого человека. Вы знаете, вот так взять и ответить очень сложно. Наверное мой ответ будет таким: Если мужчина изменил один раз и раскаивается, а вы его все так же сильно любите, то я думаю можно и простить, дать шанс. Но если это повторится, тогда ответ очевиден», — написал он.

Омаров считает, что ему было проще сохранить семью, чем другим «изменщикам». «Мы были в ссоре в тот момент, когда добрые люди написали в instagram о моей измене. И как вы знаете в такой ситуации любой женщине легко в это поверить. После того как мы поговорили все стало на свои места и выяснилось, кто и зачем говорил неправду», — поделился мужчина.

Фото: instagram