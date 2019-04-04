Виктория Лопырева показала нежное фото с Игорем Булатовым в день его рождения

Подруги и подписчики поздравляют пару. «Ммммм! Эстетическое наслаждение смотреть на этот союз», — пишет Саша Зверева. «С именинником дорогая, хорошего вам дня», — вторит Вита Сидоркина.

До встречи с Игорем Булатовым Виктория Лопырева собиралась замуж за певца Николая Баскова, еще ранее была гражданской супругой футболиста Федора Смолова, до этого ее имя связывали с бизнесменом Николаем Саркисовым.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram