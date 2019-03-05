Многодетная мама Саша Зверева готовится к свадьбе с американцем

На днях бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева вернулась из романтического путешествия, в котором получила предложение руки и сердца.

«Ну вот и все. Мы вернулись домой из путешествия в вечность. И кажется, что мир уже не будет прежним. По дороге домой, чтобы не забыть ни одной эмоции, ни одной детали, я кропотливо и вкусно записала всю эту love story в заметки. Получился мини-роман», — поделилась она с подписчиками.своего блога.

Красивым видео, в котором возлюбленный делает ей предложение, Саша тоже поделилась в блоге.