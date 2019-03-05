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Многодетная мама Саша Зверева готовится к свадьбе с американцем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Саша Зверева

Фото: Instagram Саши Зверевой
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Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева выйдет замуж в третий раз.

На днях бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева вернулась из романтического путешествия, в котором получила предложение руки и сердца.

«Ну вот и все. Мы вернулись домой из путешествия в вечность. И кажется, что мир уже не будет прежним. По дороге домой, чтобы не забыть ни одной эмоции, ни одной детали, я кропотливо и вкусно записала всю эту love story в заметки. Получился мини-роман», — поделилась она с подписчиками.своего блога.

Красивым видео, в котором возлюбленный делает ей предложение, Саша тоже поделилась в блоге.

«Это Дэн. Он американец. Живет в ЛА. Познакомились мы этой весной. Уже со второго свидания я знала, что это Он», — признавалась певица летом минувшего года, рассказывая о своем новом избраннике.

Напомним, что Саша Зверева воспитывает троих детей: дочь Василису и сына Макара от бизнесмена Ильи Гусева, и Льва от музыканта Дмитрия Алмазова.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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