Многодетная мама Саша Зверева готовится к свадьбе с американцем

На днях бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева вернулась из романтического путешествия, в котором получила предложение руки и сердца.
«Ну вот и все. Мы вернулись домой из путешествия в вечность. И кажется, что мир уже не будет прежним. По дороге домой, чтобы не забыть ни одной эмоции, ни одной детали, я кропотливо и вкусно записала всю эту love story в заметки. Получился мини-роман», — поделилась она с подписчиками.своего блога.
Красивым видео, в котором возлюбленный делает ей предложение, Саша тоже поделилась в блоге.
«Это Дэн. Он американец. Живет в ЛА. Познакомились мы этой весной. Уже со второго свидания я знала, что это Он», — признавалась певица летом минувшего года, рассказывая о своем новом избраннике.
Напомним, что Саша Зверева воспитывает троих детей: дочь Василису и сына Макара от бизнесмена Ильи Гусева, и Льва от музыканта Дмитрия Алмазова.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram