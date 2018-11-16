24-летняя модель Вита Сидоркина родила ребенка от итальянского миллионера

Несколько часов назад в блоге модели Виты Сидоркиной появилось нежное фото, на котором запечатлена она, итальянский миллионер Валерио Морабито и новорожденный малыш. «Сегодня утром в 9:54 мы стали семьей из трех человек. Люблю этих двоих очень сильно», — написала она.
О беременности Вита сообщила в августе. «Самый лучший подарок», — написала она тогда.
Роман модели Victoria's Secret и владельца строительной компании Morabito Projects был скоротечным: пара объявила о помолвке за полгода до пышной свадьбы, которую влюбленные сыграли чуть больше года назад.
СМИ сообщают, что за десять лет до знакомства с Витой мужчина собирался жениться на Ирине Шейк, но она ушла от него.
Этот ребенок стал первым для модели. Есть ли дети у ее 44-летнего возлюбленного — неизвестно.
Фото и видео: instagram