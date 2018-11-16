24-летняя модель Вита Сидоркина родила ребенка от итальянского миллионера

СМИ сообщают, что за десять лет до знакомства с Витой мужчина собирался жениться на Ирине Шейк, но она ушла от него.

Этот ребенок стал первым для модели. Есть ли дети у ее 44-летнего возлюбленного — неизвестно.

Фото и видео: instagram