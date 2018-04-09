«Сильно худая»: Екатерина Варнава показала фото топлес и экстремально короткую стрижку

«Ого!!!», «Ух ты, а тебе в таком образе идет. Ты даже похожа стала на красоток из далеких времен, когда были модными среди женщин короткие стрижки», «Модель 90х», «Линда Евангелиста», «Фантастическая шея», «Орлеанская Дева», «Инопланетянка очень красивая», «Моника!))», — восхищены фанаты.

«Постриглась?», «Я надеюсь очень, что это фотошоп», «Катя, прическа короткая - супер! Сразу образ стал по-настоящему Вашим», «Катенька, где же твои очаровательные локоны???», «Екатерина что с вашими волосами?! А так фото бомба», «Брюнеткой вам идет больше», «Где твои кудряшки..но всегда красивая..как схуднуть так.Кать?», «Боже а худая», «От чего такая худая?», «Красиво! И красиво худая! Так держать Катя», «Сильно худая стала», «Изысканная! Французский шарм», — обсуждают они новый образ звезды.

А вам нравится?

Фото: instagram