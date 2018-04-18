Королева шоубиза! Андрей Малахов и Филипп Киркоров носят Ольгу Бузову на руках

«Вчера все встало на свои места. Я на руках у короля Российской Эстрады в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина исполнила песню "Она не боится". Причем, он сам меня поднял. Да, @fkirkorov? А тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушел я хочу сказать — туда вам и дорога, выход там. Я смотрела, пела и аплодировала всем исполнителям. Я считаю, что приходить и сидеть с недовольными минами вообще не стоит! Лучше сидеть дома. А я живу и дышу полной грудью! И делаю то, что хочу. Спасибо всем, кто искренне радовался со мной моей номинацией», — пояснила Оля, снабдив текст смайликами в виде принцессы и короны. Ее клип на песню «Мало половин» номинирован в категории «Лучшее женское видео».

Полный список номинантов «Премии МУЗ-ТВ 2018.Трансформация» выглядит так:

«Лучшее видео»: Ани Лорак - «Новый бывший»; Дима Билан - «Держи»; Егор Крид feat. MOLLY – «Если ты меня не любишь»; Сергей Лазарев – «Так красиво»; Полина Гагарина - «Обезоружена»; Филипп Киркоров feat.Тимати – «Последняя весна»

«Лучшая песня»: Burito – «По волнам» ; Баста - «Сансара»; Дима Билан - «Держи»; Сергей Лазарев – «Так красиво»; Элджей feat. Feduk - «Розовое вино»

«Прорыв года»: Feduk; NK (Настя Каменских); T-Fest; Лена Темникова ; Миша Марвин; Элджей

«Лучшая поп-группа»: IOWA; Artik & Asti; A'Studio; SEREBRO; «Время и Стекло»; «Руки Вверх!»

«Лучший дуэт»: Emin feat. A'Studio – «Если ты рядом»; Дима Билан feat. Сергей Лазарев – «Прости меня»; Егор Крид feat. MOLLY – «Если ты меня не любишь»; Максим Фадеев и Григорий Лепс – «Орлы или вороны»; МОТ и Ани Лорак – «Сопрано»

«Лучший альбом»: LOBODA - H2Lo ; Время и Стекло – «Обратный отсчет»; Дима Билан – «Эгоист» ; МОТ – «Добрая музыка клавиш» ; Сергей Лазарев – «В ЭпицеNтре»

«Лучшее концертное шоу»: Баста "Концерт в 360 градусов" / СК «Олимпийский»; A'Studio. 30 лет / Crocus City Hall; Елка. Большой сольный концерт / Crocus City Hall; Руки Вверх! "21" / Crocus City Hall; Тимати "Поколение" / СК «Олимпийский»

«Лучший рок-исполнитель»: «Ленинград»; «Би-2»; Диана Арбенина и гр. «Ночные снайперы»; «Мумий Тролль»; Наргиз

«Лучший Hip-Hop проект»: Баста; Бьянка; Джиган; Мот; Natan; Тимати

«Лучшее мужское видео»: MBAND – «Правильная девочка» ; Алексей Воробьев – «Я тебя люблю»; Артур Пирожков – «Либо Любовь»; «Градусы» – «Выходи за меня» ; Егор Крид – «Потрачу»; Макс Барских – «Моя любовь»

«Лучшее женское видео»: Анна Седокова – «Не твоя вина»; Анна Семенович – «Хочу быть с тобой» ; Зара – «Мир вашему дому»; Ольга Бузова – «Мало Половин»; Ханна – «Пули» ; Юлианна Караулова – «Просто так»

«Лучшая исполнительница»: LOBODA; Ани Лорак; Ёлка; Нюша; Полина Гагарина; Вера Брежнева

«Лучший исполнитель»: Alekseev ; Monatik; Григорий Лепс; Дима Билан; Егор Крид; Сергей Лазарев

Ведущими XI Ежегодной Национальной Телевизионной Премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2018.Трансформация» наряду с Лерой Кудрявцевой и Максимом Галкиным станут Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. Для Ксении эта церемония станет девятой по счету, для Дмитрия — третьей.

Народное голосование на официальном сайте «Премии МУЗ-ТВ» уже началось! За кого проголосуете вы?

Фото: instagram, архивы пресс-служб, Екатерина Ширинкина / Passion