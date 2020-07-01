Саунд-продюсер и известный музыкант? В Сети обсуждают «новые романы» Полины Гагарины

Личная жизни популярной певицы Полины Гагариной не дает покоя сплетникам. Несколько дней назад артистку видели в компании некоего молодого человека у аутлета на Новой Риге, он якобы приобнял ее за талию. В спутнике звезды признали саунд-продюсера ChinKong, однако с ним у нее давно рабочие отношения, также он делал аранжировки для некоторых ее песен, и они вполне могли работать над очередным совместным проектом.

Позже в Сети появились слухи, что артистка встречается рэпером Loc-Dog.

Каких-либо весомых подтверждений у сплетников нет.

Полина Гагарина никак не комментирует слухи.