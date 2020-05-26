Поцелуй «Холостяка» Антона Криворотова и Барбары Пино восхитил фанатов шоу: «Настоящая пара, наконец-то»

24 мая завершился 7-й сезон шоу «Холостяк», в котором главный герой Антон Криворотов выбрал смуглую красавицу Барбару Пино. Многие зрители заранее догадывались, что это будет именно она, и многие сочли пару крайне гармоничной. Видео, которое опубликовал в своем блоге «Холостяк», понравилось поклонникам пары.

«Португалия 2019», — подписал он.

«Как красиво», «Какие вы классные», «Вы очень красивая пара», «Очень круто что вы вместе», «Самая счастливая и крутая пара», «Как же я обожаю вашу пару», «Повезло же вам, что вы нашли друг друга», «Холостяк перешел на новый уровень) настоящая пара, наконец-то», «Круто что вы вместе. Цените то время что бываете вместе», «Ждем ваших деток в инста», «Береги ее», — обсуждают в комментариях.