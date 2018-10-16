Красавец, бизнесмен, близкий друг Ксении Собчак: что мы знаем о новом возлюбленном Матильды Шнуровой

Матильде есть о чем поговорить с новым избранником: Сергей управляет клубом «Онегинъ» и рестораном «Театро», совладельцем которых является. Бывшая жена лидера группировки «Ленинград» тоже вращается в ресторанном бизнесе.

Шпонька уже был женат. В Сети есть информация о его браке с Александрой Погорецкой, заключенном в 2011 году. Сообщений о разводе нет, но осведомленные лица утверждают, что эта пара давно распалась.

Поговаривают, что именно он был причиной развода Матильды и Сергея Шнуровых. Светские сплетники также сообщают, что Ксения Собчак отговаривала подругу от этого шага, зная о романе на стороне.

Шнуровы прожили в браке почти 8 лет. Общих детей у них нет, но пара часто виделась с двумя взрослыми детьми музыканта от предыдущих отношений.

Фото: instagram, youtube