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Красавец, бизнесмен, близкий друг Ксении Собчак: что мы знаем о новом возлюбленном Матильды Шнуровой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Матильды Шнуровой

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Ксения Собчак пыталась отговорить подругу от романа с ресторатором?

Пока Сергей Шнуров готовится к свадьбе с молодой избранницей, его бывшая жена тоже не скучает. Она путешествует с молодым импозантным бизнесменом. В спутнике Матильды Шнуровой, с которым она была запечатлена в аэропорту «Пулково» очевидцами, знакомые узнали Сергея Шпоньку — успешного петербургского ресторатора, друга Ксении Собчак.

Матильде есть о чем поговорить с новым избранником: Сергей управляет клубом «Онегинъ» и рестораном «Театро», совладельцем которых является. Бывшая жена лидера группировки «Ленинград» тоже вращается в ресторанном бизнесе.

Шпонька уже был женат. В Сети есть информация о его браке с Александрой Погорецкой, заключенном в 2011 году. Сообщений о разводе нет, но осведомленные лица утверждают, что эта пара давно распалась.

Поговаривают, что именно он был причиной развода Матильды и Сергея Шнуровых. Светские сплетники также сообщают, что Ксения Собчак отговаривала подругу от этого шага, зная о романе на стороне.

Шнуровы прожили в браке почти 8 лет. Общих детей у них нет, но пара часто виделась с двумя взрослыми детьми музыканта от предыдущих отношений.

Фото: instagram, youtube

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