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СМИ выяснили дату свадьбы Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

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45-летний лидер группы «Ленинград» собирается жениться в четвертый раз.

Недавно в Сети появились слухи о скорой свадьбе Сергея Шнурова, который едва успел развестись с предыдущей супругой Матильдой. Говорят, на церемонии настаивает новая пассия музыканта, 26-летняя Ольга Абрамова. Сам рокер неоднозначно высказался об этой информации в своем микроблоге: «Есть женитьба? Нет женитьбы?» / Шум стоит, как темный лес. / Мне вообще индифферентно. / Должен я? Да, нет. Не должен / Соответствовать надежде».

По слухам, недавно пара даже крупно повздорила, выясняя свои отношения, и сейчас у Сергея под глазом красуется крупный синяк.

Как бы там ни было, но петербургские СМИ уже разузнали, что свадьба Абрамовой и Шнурова пройдет 17 ноября. Об этом порталу 78.ru заявил «знакомый с ситуацией источник». Напомним, Сергей и Ольга впервые появились на публике на церемонии вручения премии «Человек года GQ» в сентябре этого года.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, архивы пресс-служб, Instagram

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