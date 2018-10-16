СМИ выяснили дату свадьбы Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой

Недавно в Сети появились слухи о скорой свадьбе Сергея Шнурова, который едва успел развестись с предыдущей супругой Матильдой. Говорят, на церемонии настаивает новая пассия музыканта, 26-летняя Ольга Абрамова. Сам рокер неоднозначно высказался об этой информации в своем микроблоге: «Есть женитьба? Нет женитьбы?» / Шум стоит, как темный лес. / Мне вообще индифферентно. / Должен я? Да, нет. Не должен / Соответствовать надежде».

По слухам, недавно пара даже крупно повздорила, выясняя свои отношения, и сейчас у Сергея под глазом красуется крупный синяк.