СМИ выяснили дату свадьбы Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой

Недавно в Сети появились слухи о скорой свадьбе Сергея Шнурова, который едва успел развестись с предыдущей супругой Матильдой. Говорят, на церемонии настаивает новая пассия музыканта, 26-летняя Ольга Абрамова. Сам рокер неоднозначно высказался об этой информации в своем микроблоге: «Есть женитьба? Нет женитьбы?» / Шум стоит, как темный лес. / Мне вообще индифферентно. / Должен я? Да, нет. Не должен / Соответствовать надежде».
По слухам, недавно пара даже крупно повздорила, выясняя свои отношения, и сейчас у Сергея под глазом красуется крупный синяк.
Как бы там ни было, но петербургские СМИ уже разузнали, что свадьба Абрамовой и Шнурова пройдет 17 ноября. Об этом порталу 78.ru заявил «знакомый с ситуацией источник». Напомним, Сергей и Ольга впервые появились на публике на церемонии вручения премии «Человек года GQ» в сентябре этого года.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, архивы пресс-служб, Instagram