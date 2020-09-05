Джонни Депп закрутил роман с молодой актрисой?
Фото: Marcin Nowak/Globallookpress
После болезненного расставания с Эмбер Херд Джонни Депп надолго уходил в тень. О его личной жизни не было известно ничего, просачивались только слухи. Так, ходили разговоры о его отношениях с русской танцовщицей. Теперь Деппу приписывают роман с молодой актрисой.
Daily Mail передает: Джонни Деппа видели с Софи Германн.
Фото: Globallookpress
Пара якобы отправилась в один из лондонских отелей, где их и застали очевидцы. Инициатором знакомства стала Софи - сообщается, что она оставила Джонни записку с номером телефона, когда тот музицировал.
Комментариев представителей актеров у прессы нет.
Фото и видео: Globallookpress, Instagram/@xxsophiehermannxx
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