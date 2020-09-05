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Джонни Депп закрутил роман с молодой актрисой?

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Джонни Депп

Фото: Marcin Nowak/Globallookpress

В Сети обсуждают роман 57-летнего Джонни Деппа с 33-летней актрисой и моделью Софи Германн.

После болезненного расставания с Эмбер Херд Джонни Депп надолго уходил в тень. О его личной жизни не было известно ничего, просачивались только слухи. Так, ходили разговоры о его отношениях с русской танцовщицей. Теперь Деппу приписывают роман с молодой актрисой.

Daily Mail передает: Джонни Деппа видели с Софи Германн.

Софи Германн

Фото: Globallookpress

Пара якобы отправилась в один из лондонских отелей, где их и застали очевидцы. Инициатором знакомства стала Софи - сообщается, что она оставила Джонни записку с номером телефона, когда тот музицировал.

Комментариев представителей актеров у прессы нет.

Фото и видео: Globallookpress, Instagram/@xxsophiehermannxx

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