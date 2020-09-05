Джонни Депп закрутил роман с молодой актрисой?

После болезненного расставания с Эмбер Херд Джонни Депп надолго уходил в тень. О его личной жизни не было известно ничего, просачивались только слухи. Так, ходили разговоры о его отношениях с русской танцовщицей. Теперь Деппу приписывают роман с молодой актрисой.

Daily Mail передает: Джонни Деппа видели с Софи Германн.