Плевки в лицо, вырванные волосы и другие издевательства: Херд снова обвинила Деппа в домашнем насилии
Фото: Sonia Moskowitz/Globallookpress.com
«Она сама призналась нашему управляющему Кевину Мерфи, что оставленные в постели фекалии — это безобидный пранк. Тем самым она фактически признала, что несет за это ответственность, хоть и обвиняла в случившемся наших собак», — заявил Депп, которого цитирует издание Mirror. Тем временнем сама Херд заявила, что Депп вырывал у нее волосы на голове во время скандалов, плевал ей в лицо, жестоко избивал, оставлял на зеркале странные надписи кровью после ее избиения и в целом вел себя странно и жестоко. При этом отмечается, что оба они во время ссор были в изменненом состоянии сознания.
Напомним, что роман Джонни Деппа и Эмбер Херд оказался бурным во всем: и в горе, и в радости. Херд сама рассказывала в интервью, что между ней и Деппом, роман с которым у нее закрутился на съемках фильма «Ромовый дневник», буквально искры летали. Не менее страстно актеры, официальный брак которых продлился три месяца, вели себя и во время ссор. Усугублял драматургию конфликтных ситуаций тот факт, что отношения с супругой актер выяснял не вполне трезвым.
Фото: Instagram
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