Плевки в лицо, вырванные волосы и другие издевательства: Херд снова обвинила Деппа в домашнем насилии

«Она сама призналась нашему управляющему Кевину Мерфи, что оставленные в постели фекалии — это безобидный пранк. Тем самым она фактически признала, что несет за это ответственность, хоть и обвиняла в случившемся наших собак», — заявил Депп, которого цитирует издание Mirror. Тем временнем сама Херд заявила, что Депп вырывал у нее волосы на голове во время скандалов, плевал ей в лицо, жестоко избивал, оставлял на зеркале странные надписи кровью после ее избиения и в целом вел себя странно и жестоко. При этом отмечается, что оба они во время ссор были в изменненом состоянии сознания.