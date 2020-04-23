Доктор Криворотов из «Холостяка» рассказал о девушке мечты и признался, что познакомил избранницу с родителями
Фото: Instagram Антона Криворотова
В четверг, 23 апреля, главный герой 7-го сезона шоу «Холостяк» Антон Криворотов пообщался в прямом эфире Instagram с главным редактором WMJ Анной Вендер. Врач-стоматолог рассказал, какая она — девушка его мечты, а также признался, что на данный момент сердце его несвободно, более того — он познакомил избранницу с родителями.
Рядом с собой доктор Криворотов видит цельную самостоятельную личность. «Она должна быть партнер. Это не две половинки, а это каждый из индивидуумов — это целая структура. Это не две половинки, соединяющиеся в одно, а это удвоение уже сформированного продукта», — рассуждает он.
На прямой вопрос «Даша или Барбара» Антон не ответил, однако мы можем попытаться предугадать его выбор. Самая важная часть тела в женщине, согласно его вкусам, — ягодицы, но Ким Кардашьян не совсем его типаж. Герою шоу «Холостяк» нравятся спортивные подтянутые девушки, серфингистки. Его идеал красоты — Адриана Лима, Жасмин Тукис и Уиллоу Смит.
Свадьбу доктор пока не планирует, однако если решение будет принято и церемония состоится, она будет пышной.
Фото и видео: Instagram
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