Коротышка, турок, олигарх: в Сети обсуждают нового бойфренда Адрианы Лимы

Не так давно Сеть обсуждала расставание бывшего «ангела» Victoria's Secret Адрианы Лимы с турецким бойфрендом Метином Харой. По всей видимости, его место занял его соотечественник — бизнесмен Эмир Уяр.

Пара познакомилась в Венеции, а на минувших выходных их видели на греческом острове Миконос.