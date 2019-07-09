Коротышка, турок, олигарх: в Сети обсуждают нового бойфренда Адрианы Лимы

Не так давно Сеть обсуждала расставание бывшего «ангела» Victoria's Secret Адрианы Лимы с турецким бойфрендом Метином Харой. По всей видимости, его место занял его соотечественник — бизнесмен Эмир Уяр.
Пара познакомилась в Венеции, а на минувших выходных их видели на греческом острове Миконос.
В Сети Эмира называют «олигархом» и «коротышкой», хотя он ненамного ниже своей возлюбленной.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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